بتخفيضات ٣٠ %.. التموين: إقامة ركن بكل مجمع استهلاكي تحت اسم "أهلا رمضان"

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي (أهلا رمضان) ‏بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

واستعرض وزير التموين تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا ‏رمضان وجار تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى ‏قيام الشركة العامة لتجارة الجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجار تجهيز ما يقارب الـ 50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة .و‏أفاد التقرير بتجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجار استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة ‏إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏