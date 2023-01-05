بتخفيضات ٣٠ %.. التموين: إقامة ركن بكل مجمع استهلاكي تحت اسم "أهلا رمضان"

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي (أهلا رمضان) بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة إلى الشوادر التي شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.
واستعرض وزير التموين تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا رمضان وجار تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.
وأشار التقرير إلى قيام الشركة العامة لتجارة الجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجار تجهيز ما يقارب الـ 50 معرضا بالتعاون مع الغرف التجارية، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة .وأفاد التقرير بتجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن لمعارض أهلا رمضان وجار استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة.