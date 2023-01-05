شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1750 جنيها للجرام في تداولات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب الآن في مصر استقرارا ملحوظا عند 1750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب مستويات 1850 دولار للأونصة في التداول الفوري على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 5 يناير،بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر تقريباً في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.1% إلى 1861.20 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني عن معهد (إيه.دي.بي) وسيتبعه إصدار وزارة العمل الأميركية بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة، وهي بيانات تحظى بمتابعة كبيرة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر، الصادر الليلة الماضية، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل للضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 1080.88 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1793.38 دولار.