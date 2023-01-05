شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القليوبية التجارية: وثيقة ملكية الدولة ترفع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عطية الفيومى رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن موافقة مجلس النواب "من حيث المبدأ" على مشروعى قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة، من شأنه تحفيز القطاع الخاص للتوجه للعمل فى هذا القطاع الهام، وتحفيز أصحاب القطاع الخاص لجلب المزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المواطن، ويحقق نتائج إيجابية على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف النائب محمد عطيه الفيومى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن تصديق الرئيس السيسى على وثيقة ملكية الدولة، والتى تسمح للقطاع الخاص المشاركة بشكل فعال فى خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سترفع مساهمة القطاع الخاص من 30 إلى 75%، فى الاقتصاد الوطنى، بما يدعم الحياد التنافسى، مؤكدا قدرة القطاع الخاص فى إدارة مثل هذه المشروعات التنموية ومشروعات أخرى تضمنتها الوثيقة، والتى لها أثر كبير فى حدوث انفراجة اقتصادية.

وأكد (الفيومي)، أن هذه المشاركة هى البداية الحقيقية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التى أصدرتها الحكومة المصرية، موضحا أن تجارة الحاويات فى مصر تتسع بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تنمية هذه التجارة والنهوض بها، ولهذا علينا العمل على التوسع فى هذه التجارة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى ومنصة لتجارة الحاويات فى المنطقة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا القطاع الهام.

وأضاف (الفيومي)، أن مصر اليوم بهذا المقترح تكمل الطريق، وبإسناد الأمر لشركتى (الدخيلة لمحطة الحاويات، والبحر الأحمر لمحطة الحاويات) وهى شركات مساهمة مصرية تحت التأسيس، لتتولى بناء وتطوير، وتشغيل وصيانة وإدارة واستغلال وإعادة تسليم، محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة سيساهم بشكل كبير فى تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستى المتكامل للحاويات، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.