شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، تم خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة اليوم، بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.

‎وأكد المهندس محمود عصمت على العلاقات الوثيقة بين مصر والهند وعمق التعاون المشترك بينهما، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خاصة فى ظل وجود عدد من نماذج التعاون والشراكة القائمة بين شركات قطاع الأعمال وشركات هندية.

و‎استعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة للوزارة، وحرص الوزارة وانفتاحها على التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

‎وأشار الوزير إلى الدراسات التي تمت على مدار الشهور الماضية بشأن إقامة عدد من المشروعات الصناعية بهدف توطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

‎من جانبه، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون المشترك وزيادة استثماراته في مصر التي تعد أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.