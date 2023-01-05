شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المرخص به لـ8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه، تمويلًا من الأرباح المرحلة فى 30 سبتمبر 2021.

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، تم الموافقة فى الجمعية العامة غير العادية،على تعديل المادة 1 من النظام الأساسى لتصبح على النحو التالى :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 8 مليارات جنيه لا غير، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 6.5 مليار جنيه لا غير موزعا على 65 مليون سهم (خمسة وستون مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة جنيه لا غير) مسددا بالكامل ومملوكا للدولة.