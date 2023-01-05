شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 5-1-2023 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 27.90 جنيه للشراء، و28.06 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 27.99 جنيه للشراء، و28.17 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 27.96 جنيه للشراء، و28.06 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى27.96 جنيه للشراء.

28.06 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى27.90 جنيه للشراء.

28.06 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر27.80 جنيه للشراء.

27.95 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية27.99 جنيه للشراء.

28.17 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة28.04 جنيه للشراء.

28.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib27.88 جنيه للشراء.

28.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى28.22 جنيه للشراء.

28.38 جنيه للبيع.