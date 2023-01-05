شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: أكثر من 47 مليون إيصال تم إرسالها على منظومة الإيصال الإلكترونى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف وذلك اعتبارًا من 15 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS) .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحل الأولى والثانية والثالثة من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
[email protected] ، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.