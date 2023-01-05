شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: أكثر من 47 مليون إيصال تم إرسالها على منظومة الإيصال الإلكترونى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الالكتروني سيتم بدء تطبيقها في 15 يناير 2023، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 47 مليون إيصال.

وأضاف رضا عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف وذلك اعتبارًا من 15 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS) .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحل الأولى والثانية والثالثة من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022ارسال استفساراتهم على الايميل التالي

[email protected] ، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.