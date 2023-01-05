شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الخميس 5-1-2022 أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع، أما سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه سجل 82.83 جنيه للشراء، و85.86 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى أمس إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25%؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5%؜ سنويا اعتبارا من اليوم.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 27.80 جنيه للشراء، 27.95 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 31.50 جنيه للشراء، 31.76 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.97 جنيه للشراء، و6.99 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 82.83 جنيه للشراء، و 85.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.