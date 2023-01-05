سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

وقرر البنك الأهلى المصرى أمس إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25%؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5%؜ سنويا اعتبارا من اليوم.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 26.25 للشراء و26.30 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 26.38 جنيه للشراء 26.47 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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