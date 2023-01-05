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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 26.25 للشراء و26.30 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 26.38 جنيه للشراء 26.47 جنيه للبيع.
وقرر البنك الأهلى المصرى أمس إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25% يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5% سنويا اعتبارا من اليوم.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى26.38 جنيه للشراء.
26.47 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى26.25 جنيه للشراء.
26.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"26.30 جنيه للشراء.
26.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر26.25 جنيه للشراء.
26.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية26.40 جنيه للشراء.
26.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.65 جنيه للشراء.
26.70 جنيه للبيع.