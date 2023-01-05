شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.16%.. ورأس المال يربح 21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي بقيمة 21 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة ليصل إلى مستوى 1.034 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 15893 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 19301 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 6555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 4388 نقطة.