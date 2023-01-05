رئيس ديوان المحاسبة

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وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل للارتقاء بمهنتي المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور حسام العنقري التقى أمس رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبين أسماء الرسموقي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، وذلك في المقر الرئيس للديوان بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل للارتقاء بمهنتي المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

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