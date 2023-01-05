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وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 26.25 جنيها للشراء، و26.30 جنيها للبيع، مقارنة بـ24.68 جنيها للشراء، و24.73 للبيع في بداية تعاملات أمس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر سجل ارتفاعا ملحوظا ليتخطى حاجز 26 جنيها، بزيادة بلغت 1.57 قرشا.وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 26.25 جنيها للشراء، و26.30 جنيها للبيع، مقارنة بـ24.68 جنيها للشراء، و24.73 للبيع في بداية تعاملات أمس.

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