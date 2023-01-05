زراعة 100 هكتار بأصناف قمح جديدة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة زراعة بذور 20 طنا من تقاوي عدد من أصناف القمح الجديدة، تتضمن صنفين من قمح الديورم، وآخرين من قمح الخبز، على مساحة تقدر بـ100 هكتار مربع في 3 مناطق بالمملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لإدخال أصناف زراعية جديدة من القمح بالمملكة؛ بهدف المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأصناف تعد من أصناف القمح الجديدة عالية الجودة والإنتاجية، التي أدخلت زراعتها بناء على توجه الوزارة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية.

وذكرت أن زراعة أصناف القمح الجديدة تأتي بهدف تعزيز سبل التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والوزارة ممثلة في مركز البذور والتقاوي؛ لزراعة بذور 20 طنا من الأصناف المعتمدة والمتفوقة في عدد من الدول العربية، من كل من القمح الطري والقمح الصلب، وتقييم أدائها في بعض المناطق بالمملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع أعضاء لجنة منتجي البذور الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وشركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة تبوك للتنمية الزراعية في مناطق حائل والجوف وتبوك، كونها من المناطق البيئية الملائمة لزراعة محصول القمح، إضافة إلى محطات البذور والتقاوي التابعة لمركز البذور والتقاوي.

ونوهت الوزارة لقيام فريق من خبراء «أكساد»، ومركز البذور والتقاوي بالوزارة بالإشراف على زراعة مساحة 100 هكتار موزعة على حقول أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة ومحطة البذور والتقاوي بمنطقة حائل، مبينة أن إجمالي المساحة المزروعة موزعة كالآتي: 37 هكتارا في شركة نادك، 27 هكتارا في شركة الجوف، و30 هكتارا في شركة تبوك، إضافة إلى 6 هكتارات بمحطة البذور والتقاوي بحائل.

إلى هذا أفادت الوزارة بأنه من المقرر قيام خبراء أكساد بزيارات عدة خلال موسم النمو، بهدف متابعة حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية وعمليات الحصاد والدراس، والإعداد والمعالجة.

أعضاء لجنة منتجي البذور

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة تبوك للتنمية الزراعية

المحطات التابعة لمركز البذور والتقاوي

زراعة أصناف قمح جديدة

في السعودية

- المناطق: حائل، الجوف، تبوك

- حجم البذور 20 طنا

- تتضمن صنفين من قمح الديورم

- صنفين من قمح الخبز

- المساحة المزروعة 100 هكتار مربع

موزعة إلى

- 37 هكتارا مربعا في شركة نادك

- 27 هكتارا مربعا في شركة الجوف

- 30 هكتارا مربعا في شركة تبوك

- 6 هكتارات مربعة بمحطة البذور والتقاوي بحائل

الأهداف

