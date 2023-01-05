بلغاريا وتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعتا اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي تستمر لمدة 13 عاما، سيتم بموجبها نقل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويا إلى بلغاريا، والمساهمة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا. ووصف الرئيس البلغاري رومين راديف اتفاق الغاز الطبيعي بين بلاده وتركيا بالخطوة التاريخية، مؤكدا في تصريح خلال لقائه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة نظرا لموقعهما المشترك وإمكانات الطاقة التي يمتلكها البلدان. و أعرب الوزير التركي من جانبه عن أمله في أن يكتسب التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وبلغاريا زخما خلال المرحلة المقبلة. و أعرب الوزير التركي من جانبه عن أمله في أن يكتسب التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وبلغاريا زخما خلال المرحلة المقبلة.

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