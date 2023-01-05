المركزي السعودي يطلق معمل المصرفية المفتوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك المركزي السعودي «ساما» معمل المصرفية المفتوحة (Open Banking Lab) وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (Open Banking Framework)، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر 2022.

ويعتبر معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. ويهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوما جديدا في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يقدم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء. كذلك تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

ويعتبر تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات استراتيجية التقنية المالية، التي تعد من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

ويعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023.

معمل المصرفية المفتوحة:







تقدم هذه المنصة بيئة تقنية اختبارية لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار خدمات المصرفية المفتوحة لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، ويهدف معمل المصرفية المفتوحة إلى رفع مستوى الابتكار وتسريع عجلة تطوير المصرفية المفتوحة في المملكة.



العناصر الرئيسة لمعمل المصرفية المفتوحة: