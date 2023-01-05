شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو صندوق الاستثمار وأنواعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع الأوعية الاستثمارية في أسواق المال، وفقا لمحددات مختلفة ولكن تبقى هناك عوامل مشتركة محل اتفاق لصناديق الاستثمار، وهي جمع استثمارات الأفراد لتوزيع المخاطر بين قطاعات مختلفة وتحقيق عوائد استثمارية جيدة، ولكن تختلف الصناديق الاستثمارية حسب الغرض منها.





ما هو صندوق الاستثمار

يعتبر صندوق الاستثمار وعاء إدخاري لتجميع رأس المال من الأفراد أو المستثمرين، ويستخدم للاستثمار الجماعي، ومن هذه الصناديق يوجد صندوق مفتوح أو مغلق.





مميزات صندوق الاستثمار

ويمتلك صندوق الاستثمار مميزات مختلفة قد لا تتوافر في أوعية إدخارية أخرى، ومن بينها أنه يوفر مجموعة أوسع من فرص الاستثمار، ويمتلك خبرة إدارية أكبر، برسوم استثمارية أقل، مما يمكن للمستثمرين الحصول عليه بمفردهم، وتدار الصناديق وفقا للخطة والغاية التي يحددها مدير الصندوق، بما يضمن التنوع ودرجة منخفضة من المخاطرة الاستثمارية.

ويتحدد الهدف من الصندوق بناء على قرار رغبة المستثمرين، وقد يستهدف منطقة جغرافية أو قطاعات صناعية محددة، ويأخذ صندوق الاستثمار أشكال مختلفة، مثل الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة وصناديق التحوط.





ما هي أنواع الصناديق

وتعتبر الصناديق المفتوحة هي الأكثر شيوعا عند المستثمرين، حيث توفر إصدار الأسهم واستردادها في أي وقت تلبية لرغبة المستثمرين، وشراء الأسهم أو بيعها مباشرة من الصندوق، بينما تصدر الصناديق المغلقة عددًا ثابتًا من الأسهم لا يمكن شراؤها أو بيعها إلا في السوق.

وفي المقابل يجري تداول الصناديق المغلقة بشكل أكثر تشابها مع الأسهم، وهي صناديق استثمار تصدر عددا ثابتا من الأسهم ولها رأس مال مستثمر ثابت ويتم تداولها في البورصة، ويمكن للصندوق المغلق التداول بعلاوة أو بخصم من صافي قيمة الأصول الخاص به.

ويتيح صندوق الاستثمار أكبر استفادة ممكنة من رأس المال وأكثر تنوع للاستثمار ، وتوزيع المخاطر من خلال مجموعة من فئات الأصول ومدير صندوق متخصص.