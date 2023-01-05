شكرا لقرائتكم خبر بحث خطة عمل سعودية سويدية لدفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الخطة عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك، وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتنظيم زيارات الوفود التجارية المتخصصة، بالتركيز على القطاعات المستهدفة، وتعزيز فرص الأعمال والشراكة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والابتكار والصحة والطاقة المتجددة والتقنية، والعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبيئة الأعمال في كلا البلدين.وناقش اللقاء آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية، ودفع مسار التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة للشركات السويدية بالسوق السعودي (الأكبر) بالمنطقة.
يذكر، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ نحو 5.8 ملايين ريال في2021 مرتفعا بنسبة 21% عن 2020، وتحتل السويد المرتبة الـ62 في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة، والـ24 للدول التي تستورد منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث خطة عمل سعودية سويدية لدفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.