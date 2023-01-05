بحث خطة عمل سعودية سويدية لدفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر ، أمس، مع سفيرة السويد لدى المملكة بيترا مينادر، خطة عمل اقتصادية سعودية سويدية مشتركة لـ2023، لدفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتتضمن الخطة عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك، وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتنظيم زيارات الوفود التجارية المتخصصة، بالتركيز على القطاعات المستهدفة، وتعزيز فرص الأعمال والشراكة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والابتكار والصحة والطاقة المتجددة والتقنية، والعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبيئة الأعمال في كلا البلدين.

وناقش اللقاء آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية، ودفع مسار التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة للشركات السويدية بالسوق السعودي (الأكبر) بالمنطقة.

يذكر، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ نحو 5.8 ملايين ريال في2021 مرتفعا بنسبة 21% عن 2020، وتحتل السويد المرتبة الـ62 في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة، والـ24 للدول التي تستورد منها.