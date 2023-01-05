السعودية في طليعة إصدارات السندات الخضراء بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة رقما قياسيا جديدا في منطقة الخليج خلال 2022، حلت السعودية في طليعة الإصدارات بالمنطقة، بفضل إصدار صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 شرائح من السندات الخضراء.

ودخل كثير من الكيانات الحكومية والبنوك البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في 2022، وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون عام 2022 نحو 8.5 مليارات دولار، مقارنة بـ605 ملايين دولار خلال2021.

زيادة مضاعفة

أوضح تقرير لبلومبيرج أن سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، سجل رقماً قياسيا جديدا عام 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف، ودخول عدد من الكيانات الحكومية والبنوك البارزة إلى السوق، وذلك وفقا لبيانات جداول بلومبيرج لأسواق رأس المال.

وأوضح التقرير أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون لـ2022، بلغ 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال2021.

وذكر أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة جهات الإصدار في المنطقة، بأكثر من 50% من إجمالي الإصدارات، بينما جاءت بقية الإصدارات من دولة الإمارات، التي تركزت فيها كل الإصدارات خلال2021 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

إصدارات بارزة

شهد عام 2022 عددا من الإصدارات الأولى البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من البنك الوطني السعودي، فضلا عن سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار من بنك أبوظبي التجاري. وفي هذا الإطار، حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانته بصفته من أبرز الرواد في المنطقة خلال 2022، بفضل ثلاثة إصدارات للسندات الخضراء، بقيمة بلغت نحو 1.49 مليار دولار خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج معاكسا لما شهدته الأسواق العالمية، التي سجلت تراجعا في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14٪ خلال 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الاضطرابات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

إنجازات جديدة

قالت أخصائي بيانات الدخل الثابت المستدام لدى بلومبيرج فينتي مولاني، «في أعقاب عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27) في مصر، وقبل انطلاق النسخة التالية من المؤتمر في دولة الإمارات، تمكن سوق التمويل الأخضر في المنطقة من تحقيق إنجازات جديدة واكتساب أهمية أكبر».

وأضافت، «لقد كان عام 2022 قياسياً على صعيد السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في منطقة الخليج، في الوقت الذي شهدنا فيه عددا من الإصدارات الأولى الجديدة الصادرة عن كيانات حكومية وبنوك البارزة، وهو مؤشر مهم نحو مواصلة تعزيز مكانة التمويل الأخضر في المنطقة».