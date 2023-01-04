محققا مستوى تاريخي.. الدولار يرتفع بقيمة 160 قرشا في ختام تعاملاته

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار صرف الدولار، بشكل كبير مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات، الأربعاء، 4 يناير 2023، في مختلف البنوك، بقيمة 1.60 جنيه تقريبا للشراء والبيع، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.25 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع، محققا أعلى مستوى في التاريخ.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 26.40 جنيه للشراء، 26.50 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 26.30 جنيه للشراء، و 26.40 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء ، و 26.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء ، و 24.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ، الأربعاء، بعدما طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد مرتفع بفائدة تتراوح بين 22.5 و25%.