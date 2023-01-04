شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعدل التصنيف القطاعي لـ"إيجيفرت" و"نهر الخير" والعامة لاستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على تعديل التصنيف القطاعي لشركة سماد مصر - ايجيفرت، ليصبح قطاع تجارة وموزعون بدلا من قطاع موارد أساسية، وذلك في ضوء إيرادات النشاط الفعلية الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة.

كما تم تعديل التصنيف القطاعي لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ليصبح قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بدلا من قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، وذلك في ضوء إيرادات النشاط الفعلية الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة، وتعديل التصنيف القطاعي لشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ليصبح قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بدلا من قطاع عقارات، وذلك في ضوء إيرادات النشاط الفعلية الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة.

وقررت أن يتم تنفيذ التعديلات على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، أعلى قيمة في تاريخه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، متجاوزًا أعلى مستوى وصل إليه وبلغ 1.008 تريليون جنيه في إبريل عام 2018، كما بلغت عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

وحلت البورصة المصرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.