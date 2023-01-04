شكرا لقرائتكم خبر عن "برنامج" فاتورتك حمايتك وجايزتك" يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" في عدد من المحلات بكل من (مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز، ومول سيتي سنتر) .
https://www.eta.gov.eg/ar/tax-motivation
وقال مختار توفيق إن آلية تطبيق هذا البرنامج، خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة، عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى برنامج " فاتورتك حمايتك وجايزتك "، ويقوم التاجر بارسال رقم محمول المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة من خلال إرسال رسالة مجاناً علي رقم "9119"، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة قصيرة إلى المواطن، من ETA Rewards فيها قيمة الإيصال أو الفاتورة واسم التاجر وفرعه، ومع طلب تأكيد المعاملة من خلال كود لإعادة إرساله على 9119.
واستكمل " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قائلًا بعد تأكيد المواطن للمعاملة من خلال ارساله الكود علي الرقم المختصر "9119" مجاناً ، سيقوم باستقبال رسالة بكود الجائزة في رسالة من ETA Rewards ، موضحًا أن الجائزة في هذه المرحلة تقدر بنسبة خصم معينة، ويستطيع المواطن أن يستخدم كود الجائزة عند تجار الهدايا المشتركين بالبرنامج والموجودين في رابط بالرسال التي استقبلها بقيمة الجائزة .
وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.