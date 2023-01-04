"برنامج" فاتورتك حمايتك وجايزتك" يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

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القاهرة - سامية سيد - مرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" في عدد من المحلات بكل من (مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز، ومول سيتي سنتر) .

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة تحفيز المواطنين برنامج " فاتورتك حمايتك وجايزتك " تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الرسمية وبالتالى تعظيم الموارد الضريبية لموزانة الدولة، لافتًا إلى أن البرنامج يقوم على حث وتحفيز المواطن على الحصول على إيصال أو فاتورة عند قيامه بالحصول على سلعة أو خدمة ، من خلال منحه جوائز متنوعة وفقًا لمعايير محددة.

وأوضح "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن تنفيذ برنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" يحظى بمتابعة دقيقة من وزير المالية، مشيرًا إلى أن مرحلة التشغيل التجريبي للبرنامج تشمل عدد من المحلات في خمسة مولات فقط وهى ( مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز ، ومول سيتي سنتر)، لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة ، ولمعرفة المحلات المشاركة في التشغيل التجريبي للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية في " دليلك للتعامل مع منظومة تحفيز المواطنين " على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/tax-motivation

وقال مختار توفيق إن آلية تطبيق هذا البرنامج، خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة، عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى برنامج " فاتورتك حمايتك وجايزتك "، ويقوم التاجر بارسال رقم محمول المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة من خلال إرسال رسالة مجاناً علي رقم "9119"، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة قصيرة إلى المواطن، من ETA Rewards فيها قيمة الإيصال أو الفاتورة واسم التاجر وفرعه، ومع طلب تأكيد المعاملة من خلال كود لإعادة إرساله على 9119.

واستكمل " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قائلًا بعد تأكيد المواطن للمعاملة من خلال ارساله الكود علي الرقم المختصر "9119" مجاناً ، سيقوم باستقبال رسالة بكود الجائزة في رسالة من ETA Rewards ، موضحًا أن الجائزة في هذه المرحلة تقدر بنسبة خصم معينة، ويستطيع المواطن أن يستخدم كود الجائزة عند تجار الهدايا المشتركين بالبرنامج والموجودين في رابط بالرسال التي استقبلها بقيمة الجائزة .

وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.