وحدة حقوق الإنسان بالتخطيط تعقد دورة تدريبية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - عقدت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "أساسيات حقوق الإنسان" لموظفي الوزارة، كمرحلة أولى من سلسلة برامج تدريبية تشمل كل موظفي الوزارة والجهات التابعة، بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في هذا المجال وفق المبادئ التي صاغتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وافتتح الدورة التدريبية كلاً من الدكتور محمد علاء، مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ونائب مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على إدارة التدريب بالمجلس. وحاضر في التدريب الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ومجموعة من خبراء التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور محمد علاء أهمية عقد الدورات التدريبية لتنمية الوعي وتبادل الرؤى والتنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددًا على إيمان الدولة المصرية بأهمية ربط جهودها التنموية بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف علاء أن وزارة التخطيط تقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، وذلك في إطار مسئوليتها عن صياغة تلك الخطة، وتوجيه الانفاق الاستثماري الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرا إلى أن وحدة حقوق الإنسان تعمل بالتعاون مع كافة الوحدات والقطاعات بالوزارة علي تضمين محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع برامجها وأنشطتها.

وأشار الدكتور محمد علاء إلى أن الوحدة تعمل على إعداد إصدارات حول قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن تدريب الفرق البحثية من الجامعات المشاركة في مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات، والتي تعد من المبادرات الشبابية والتنموية الرائدة من حيث الإشراك الفعلي للشباب في عملية صنع القرار من خلال المشاركة بأفكار مُبتكرة ومُتقدمة في إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية تتضمن رؤى الشباب الإبداعية مدعومة بآليات تنفيذية للعرض على الجهات المختلفة للدولة.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل عبد الرحمن إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل محور عمل المجلس، حيث يسعي المجلس لغرس قيم حقوق الإنسان لدى جميع المواطنين من خلال نشر الوعي بتلك الحقوق والإسهام في ضمان ممارستها ودعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتفعيلها وممارسة الرقابة لتأكيد الالتزام بها.

وخلال فعاليات التدريب تناول الدكتور جميل حلمي؛ جهود وزارة التخطيط في مجال التخطيط التشاركي وإتاحة المعلومات، كما استعرض دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية، وملحق الخطة الاستثمارية الخاص بحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الدورة التدريبية تضمنت التعرف على ماهية حقوق الإنسان وبيان مصادرها، والتعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحقوق والحريات في دستور 2014.