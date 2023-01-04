مساعد وزير الإسكان يشهد توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقيع عقد المرحلة الثانية لمشروع ممشي أهل مصر، بين كل من شركة كاونسل ماسترز وشركة سيتى ايدج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن توقيع البروتوكول هو نتاج نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، لافتا الي ان هيئة المجتمعات بدأت في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ، وبعد ذلك جاء تدريجيا اشراك القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات .

وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، لتوقيع عقد المرحلة الثانية لمكسب أهل مصر ، أن مشروعات الشراكة تدعم القطاع الخاص أول قبل الدوله، وتساهم في وجود استدامه حقيقيه لكافة مشروعات الدوله والقطاع الخاص والحفاظ عليها من خلال الصيانه والتشغيل .

وقال أن الحكومة بدات في المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة وهو الاتفاق علي الشراكة بالكامل من خلال التنفيذ والادارة والتشغيل في مختلف المشروعات المقبلة .

ومن جانبه قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي، لشركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، ن المرحلة الثانية من مشروع أهل مصر تتخطي الـ2 كيلو، لافتا الي ان نجاح التجربة الأولي في ادارة المرحلة الأولي، هو السبب الرئيسى في استمرار التعاون والشراكة مع شركة كاونسل ماسترز.