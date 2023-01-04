شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى عند سعر 25.80 للشراء و25.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 25.60 جنيه للشراء 25.65 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25%؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5%؜ سنويا اعتبارا من اليوم.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى25.80 جنيه للشراء.

25.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"25.50 جنيه للشراء.

25.60 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر25.60 جنيه للشراء.

25.65 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية25.60 جنيه للشراء.

25.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى25.95 جنيه للشراء.

26 جنيه للبيع.