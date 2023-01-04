رقم قياسي مع بداية 2023.. رأس المال السوقي يحقق أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الموافق 4 يناير 2023، رقماً تاريخيا غير مسبوق وهو 1,013.6 مليار جنيه مصري (أي تريليون وثلاثة عشر مليار جنيه)، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية، وكان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في ابريل عام 2018 بقيمة تريليون وثمانية مليار جنيه.

يأتي ذلك استكمالاً للأرقام التاريخية التي حققتها البورصة المصرية خلال عام 2022.

كما تخطى عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

وتعكس الارتفاعات المشار إليها في أداء الأوراق المالية المقيدة أن الاستثمار في البورصة الان هو التحوط الامثل من التحديات الاقتصادية الحالية.

لتحميل نسخة الpdf للعرض التقديمي للاداء السنوي لعام ٢٠٢٢ الرجاء الضغط على الرابط التالي

https://egx.com.eg/get_pdf.aspx?ID=40018&Lang=ARB