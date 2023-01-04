الاقتصاد

الدولار يتجاوز الـ 25 جنيها لأول مرة في تاريخه

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليتجاوز حاجز الـ25 جنيها بعدد من البنوك في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات 25.05 جنيه للشراء و25.10 جنيه للبيع، وسجل ببنك "إتش إس بى سى" 25 جنيها للشراء و25.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المتحد 25.12 جنيه للشراء و 25.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار ببنك فيصل 25.05 جنيه للشراء و 25.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:25.03 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر: 25.23 جنيه للشراء، و25.28 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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