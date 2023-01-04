شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مدينة الجلود بالروبيكى إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة" بالتعاون مع اليونيدو والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس الهيئة أن اختيار مدينة الروبيكي المتخصصة في الجلود والدباغة لتكون بمثابة تجربة رائدة يحتذى بها في هذا المجال، وهي تستحق ان تكون في مصاف المدن العالمية بما تملكه من مقومات تصنيعية وخبرات كبيرة وموارد بشرية مؤهلة، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الحد من إهدار الموارد وكفاءة الاستخدام، وخلق تكامل وروابط تصنيعية، وتشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير للمخلفات و تشجيع المصنعين على تبني مفهوم الإنتاج الأنظف.
هذا وقد شهد فعاليات ورشة العمل كل من المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار المسئولة عن ادارة المدينة والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود اليساندرو فلاميني المنسق العام لمشروع المناطق صديقة البيئة باليونيدو (عبر الفيديو كونفرنس) وشاهيناز فؤاد ( اليونيدو) والسيد مهدي بندي أويس الخبير الدولي في الصرف الصناعى.