شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تداولات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 24.76 للشراء و24.81 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 24.68 جنيه للشراء 24.73 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25%؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5%؜ سنويا اعتبارا من اليوم.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.70 جنيه للشراء.

24.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.76 جنيه للشراء.

24.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.75 جنيه للشراء.

24.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر24.68 جنيه للشراء.

24.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.74 جنيه للشراء.

24.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.76 جنيه للشراء.

24.79 جنيه للبيع.