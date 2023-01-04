شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يناقش تقرير البنك الدولى عن" المناخ والتنمية الخاص بمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات نشاط المتابعات العلمية، وتم خلالها استعراض تقرير "المناخ والتنمية الخاص بمصر " Egypt Country Climate and Development Report " الصادر عن البنك الدولي في نوفمبر 2022، من تقديم د. زينب الصادي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وإدارة أ.د. عزيزة عبد الرازق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعة العلمية، والتي أكدت على أهمية التقرير في عرض التحديات التي تواجه العمل المناخي في مصر، واستعراض الخطط الحكومية طويلة وقصيرة الأجل في مواجهة تلك التحديات.

وفي هذا الإطار أوضحت د. زينب الصادي أن التقرير الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ Cop 27، يقدم دراسة تحليلية عن الوضع الحالي للتنمية والتحديات التي تواجه مصر نتيجة التغيرات المناخية، مع تحديد أفضل الإجراءات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تساعد في عملية التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، وتحد في الوقت نفسه من آثار التغيرات المناخية وتحافظ على استدامة الموارد الطبيعية.

يأتي هذا فيما ناقش التقرير الوضع الحالي لعملية التنمية في ظل الأزمات المتعاقبة وآثار التغيرات المناخية على تلك العملية، والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة ومنها زيادة عدد سكان الحضر وما يسببه ذلك من تصاعد لحدة أخطار المناخ.

وإلى جانب ما سبق فقد استعرض التقرير أيضاً، استراتيجية التغيرات المناخية 2050، ودراسة لخريطة الطريق نحو المرونة والتنمية منخفضة الكربون، وآلية توفير البيئة المناسبة للانتقال إلى التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة لها.

وطرح التقرير مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة مصر في تحقيق أهدافها الإنمائية مع تسليط الضوء على مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الراهنة، من بينها تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتخصيصها بناءً على قيمتها الحقيقية خاصة الموارد المائية، والتأكيد على أهمية توفير نظم معلومات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وضرورة الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للانتقال الي التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة للتنمية منخفضة الكربون.