شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا التخطيط وبنك الاستثمار القومى يتابعان موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى2022/2023 للمحافظة، مع التركيز على مشروعات مدينه شلاتين.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبنك الاستثمار القومي برئاسة سيد زكريا البهي وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، باللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الاحمر، اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة والسادة المسئولين بالمحافظة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية عملية المتابعة وتقييم موقف التتفيذ الخاص بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية في المحافظات كافة على أرض الواقع الأمر الذي يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عملية المتابعة في إطار الدور المنوطة به حفاظًا على الشفافية فضلًا عن حرص الوزارة على تذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات أثناء عملية التنفيذ.

ومن جانبها أوضحت هبة مغيب أن الزيارة شملت متابعة عدة مشروعات بشلاتين تضمنت استكمال وتطوير ميناء الصيد، استكمال محطة تحلية المياه، مشروع استكمال المجزر، مشروع بديل للعشوائيات، مشروع كهرباء وإنارة بخا، فضلًا عن أعمال رصف طرق متفرقه بمدن المحافظة، مشروع المجزر الالي بمدينه الغردقة، مشروع تطوير إداره المرور، وكذلك تطوير المواقف.