شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا التخطيط وبنك الاستثمار القومى يتابعان موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبنك الاستثمار القومي برئاسة سيد زكريا البهي وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، باللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الاحمر، اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة والسادة المسئولين بالمحافظة.
ومن جانبها أوضحت هبة مغيب أن الزيارة شملت متابعة عدة مشروعات بشلاتين تضمنت استكمال وتطوير ميناء الصيد، استكمال محطة تحلية المياه، مشروع استكمال المجزر، مشروع بديل للعشوائيات، مشروع كهرباء وإنارة بخا، فضلًا عن أعمال رصف طرق متفرقه بمدن المحافظة، مشروع المجزر الالي بمدينه الغردقة، مشروع تطوير إداره المرور، وكذلك تطوير المواقف.