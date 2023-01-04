شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 9 يناير.

وكانت رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت تم قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 برأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارًا جديدًا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.

وتم قيد شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 115.5 مليون جنيه، 164.1 مليون جنيه، و200 مليون جنيه على التوالي بالسوق الرئيسي، و56 مليون، 25 مليون جنيه، على التوالي بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.