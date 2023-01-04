شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم المرور على الأعمال الجارية لتطوير اتجاه الخروج من المدينة بعد تنفيذ كوبرى علوي عند مدخل ومخرج المدينة، وذلك فى إطار خطة جهاز تنمية المدينة لتطوير وتوسعة الطرق وحل التكدسات المرورية ببعض المناطق.

وأوضح مندور أنه بعد تنفيذ الكوبري أصبح عرض طريق الخروج لا يتعدى 9 أمتار وفى أوقات الذروة تحدث تكدسات مرورية، مما تطلب إعادة تصميم مخرج المدينة لتوسعته ليصبح بعرض 17 مترا ضعف عرضه الحالى تقريبا، مع تغيير وضع أعمدة الكهرباء وبلاعات المطر، مشيراً إلى أنه تم البدء فى أعمال التوقيع المساحى لتوسعة الطريق وبعد ذلك سيتم تنفيذ أعمال الفرمة للطريق وأعمال طبقة الأساس والأسفلت.

كما تابع رئيس جهاز مدينة بدر، الأعمال الجارية بطريق الحى المتميز، حيث تم الانتهاء من أعمال الفرمة وجارٍ تنفيذ طبقة الأساس وبعد ذلك ستتم أعمال الزراعة والتجميل لمدخل المدينة.

وفي سياق متصل، وجه المهندس عمار مندور، بتنفيذ إزالة لـ8 محال مخالفة داخل عمارة سكنية بحى النزهة "الحي الأول سابقاً" بالمجاورة الخامسة، لمخالفة شروط التخصيص بتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، موضحاً أنه تم تنفيذ الإزالات تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضى ومخالفات البناء العشوائى فى المدن الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تنفيذ إزالة لشدة خشبية مسلحة بقطعة أرض بحى النزهة بالمجاورة الثالثة لمحاولة صب أعمدة وسقف الروف بالمخالفة لتراخيص البناء، كما تم هدم مبانى طوب بغرض زيادة مسطح غرف السطح بقطعة أرض بحى الصفوة "الحي الثانى سابقاً" بالمجاورة الأولى، مشيراً إلى أنه كلف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، حيث تتم الإزالة الفورية لزيادة النسب المقررة فى الرخص لأى قطعة مخالفة لذلك.

كما وجه مندور رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة بالمدينة، وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.