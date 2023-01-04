هبوط أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، على الرغم من زيادة المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1100 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1414 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1886 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 13200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1851 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.65%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.