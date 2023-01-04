سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع بداية التعاملات البنكية، اليوم الأربعاء.

وفي ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ارتفع الدولار الأمريكي قرشين في الشراء والبيع، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل العملة الخضراء متوسط سعر صرف 24.70 جنيه للشراء، 24.78 للبيع، وذلك بحسب آخر تحديث صادر عن موقع البنك الرسمي.

وفيما يلي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفقاً للموقع:

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.74 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.72 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.68 جنيه للشراء، 24.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.68 جنيه للشراء، 24.73 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.69 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.