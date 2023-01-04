شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات التى ارتفع انتاجها فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز الصناعات التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2022.

القطاعات الأكثر ارتفاعا

بلغ الرقم القياسي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 122.36 خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حيث بلغ 117.79 بنسبة ارتفاع بلغت 3.88٪، وذلـك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 114.25 خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ 107.74 بنسبة ارتفاع بلغت 6.04٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

القطاعات الأكثر انخفاضا

بلغ الرقم القياسى لصناعة الأجهزة الكهربائية 116.85 خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهـر سبتمبر الماضي، حيث بلغ 125.79 بنسبة انخفاض بلغت 7.11٪ وذلك بسبب ظروف توقف الاستيراد من الخارج.

وإجمالا بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111.79 خلال شهر اكتوبر الماضى (أولي) مقابل 115.29 خلال شهر سبتمبر الماضي (نهائي) بنسبة انخفاض بلغت 3.04٪.

وأجرى الجهاز تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.