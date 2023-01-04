شكرا لقرائتكم خبر 6 مليارات تسهيلات ائتمانية لروشن مع 3 بنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة روشن اتفاقيات مع ثلاث من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، البنك السعودي البريطاني «ساب»، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، تمنح بموجبها تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل بقيمة 6 مليارات ريال (1,6 مليار دولار).

وستشكل صفقات الائتمان الجديدة، التي تبلغ قيمة كل منها 2 مليار ريال (530 مليون دولار) - التي تعد من حيث حجمها نقلة نوعية في القطاع العقاري وأساسا لتنويع التمويل، وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه «روشن» أعمالها في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر «نعتز بهذه الصفقات، ونعتبرها علامة فارقة لشركتنا، حيث سيمكننا العمل مع القطاع المالي الحيوي في المملكة، من تسريع برنامجنا الطموح، الذي يسعى لتنفيذ رؤية جديدة للمعيشة المتكاملة والمستدامة، في جميع أنحاء المملكة».

من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة أفيناش بانجاركار «إن هذه الصفقات تمثل تطورا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، الآن ومن خلال تأمين التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية الرائدة، فإننا نؤسس قاعدة تمويل فعالة ومتطورة قادرة على تعزيز عائد المساهمين ودفع برنامجنا التنموي الضخم لسنوات قادمة».

ويأتي توقيع الاتفاقيات المالية ضمن إطار التقدم الذي تقدمه «روشن» في المملكة، حيث تعتزم الشركة بناء مجتمعات عمرانية حيوية، تغطي 4 مناطق، وتشمل 9 مدن، منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها، وتستهدف «روشن» تعزيز النسيج الحضري للمملكة، بما يعزِّز نمط حياة فريدة وصحية، من خلال أنسنة المدن، وتقديم الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، والترفيه، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق الرياضية.

روشن توقع اتفاقيات تمويل:

3 اتفاقيات مع:

1 - البنك السعودي البريطاني »ساب«

2 - بنك البلاد

3 - مصرف الراجحي

قيمة التسهيلات:

