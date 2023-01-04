الاقتصاد

مجلس إدارة شركة stc pay

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- بواسطة أيمن الوشواش - شركة stc pay أعلن عن تعيين نزار التويجري في منصب الرئيس التنفيذي لـ stc pay حيث باشر مهامه ابتداء من 1/1/2023.

ويمتلك التويجري خبرة كبيرة في القطاع المالي والمصرفي تمتد إلى 25 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، حيث كان آخرها منصب نائب العضو المنتدب في البنك العربي الوطني منذ فبراير 2021.

ويعد التويجري من الكفاءات الوطنية المميزة، وذلك نظير التجربة التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، حيث يتمتع بخبرة في مجال التطوير واستراتيجيات الأعمال.

التويجري حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة العامة) من جامعة ماين في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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