إغلاق 50 متجرا للتجزئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتجزئة يوميا في بريطانيا في عام 2022، بحسب إحصائية كشف عنها مركز أبحاث البيع بالتجزئة البريطاني، مبينا أن العام الماضي سجل زيادة أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، وسيكون لعام 2023 تحد مماثل.

وأوضح مركز الأبحاث أن العام الماضي كان عاما قاسيا بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، حيث أغلق 17145 متجرا في الشوارع الرئيسة وفي مواقع أخرى، بزيادة ملحوظة عن عام 2021، عندما أغلق 11449 متجرا خلال جائحة كورونا.

وأضاف مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه مع إغلاق المتاجر فقد تم إلغاء أكثر من 151,000 وظيفة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك وظائف تجار التجزئة عبر الإنترنت، أي بزيادة 43 عن 105,727 وظيفة تم إلغاؤها في العام السابق.