إغلاق 50 متجرا للتجزئة

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وأوضح مركز الأبحاث أن العام الماضي كان عاما قاسيا بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، حيث أغلق 17145 متجرا في الشوارع الرئيسة وفي مواقع أخرى، بزيادة ملحوظة عن عام 2021، عندما أغلق 11449 متجرا خلال جائحة كورونا.وأضاف مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه مع إغلاق المتاجر فقد تم إلغاء أكثر من 151,000 وظيفة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك وظائف تجار التجزئة عبر الإنترنت، أي بزيادة 43 عن 105,727 وظيفة تم إلغاؤها في العام السابق.
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