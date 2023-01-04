دعم 48 ألف حكم تنفيذي لمتعثرين عن سداد الإيجار بقيمة 120 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» أكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد على 120 مليون ريال خلال 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آليا عبر الخدمات الالكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

وأوضح البرنامج في بيان له أن الحالات المتعثرة تصل آليا من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من إحالتها من قضاء التنفيذ، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، وذلك امتدادا لجهود برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

يذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (405) لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، وهي: (أسرة المتوفى والسجين والمريض وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقا داخل شبكة إيجار بصفته سندا تنفيذيا، وأن يصدر قرار تنفيذي بحق المستفيد من قبل القاضي، ويحال عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل والبلدية والإسكان، ليدرس نوع الدعم من خلال لجنة الدعم المركزية.

دعم الإيجار خلال 2022







48 ألف حكم تنفيذي



القيمة 120 مليون ريال



يشمل 4 حالات





أسرة المتوفى



السجين



المريض



ضعيف القدرة المادية



الشروط