تغيير مسمى الإيواء إلى مرفق الضيافة السياحي وزيادته لـ10 أنواع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة السياحة على المستثمرين في القطاعات السياحية داخل المملكة على ضرورة الالتزام بلوائح نظام السياحة، ومن بينها لوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، وذلك ضمن اللوائح الجديدة التي أصدرت أخيرا بناء على النظام الجديد، وفي إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل الممارسات العالمية وتحفظ حقوق السائح.

وأوضحت الوزارة أن لائحة مرفق الضيافة السياحي تضمنت تغيير مسمى مرفق الإيواء السياحي إلى مرفق الضيافة السياحي، وزيادة أنواعه إلى 10 أنواع، وتحديث اشتراطات أنشطة تراخيصه. وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعنى بتنظيم عمل الوحدات العقارية المؤثثة التي توفر خدمة المبيت اليومي للنزلاء، وتتكون من 4 فصول و20 مادة، وقد شددت اللائحة على ضرورة حصول كل الوحدات العقارية المؤثثة التي تستخدم لأغراض توفير خدمة المبيت للسياح على ترخيص رسمي من وزارة السياحة.

وذكرت أن لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية حددت إجراءات الحصول على الترخيص اللازم وضوابطه وشروطه، والالتزامات المستمرة على المرخص له، وتضمنت اللائحة 5 فصول و23 مادة، تضمنت أمورا عدة من بينها الترخيص والإعفاءات والالتزامات المستمرة بين مقدم الخدمة والوزارة.

وأفادت بأن لائحة خدمات السياحة والسفر اشتملت على 31 مادة تتوزع على 6 فصول، من بينها أحكام الترخيص والإعفاءات والضمانات المالية والالتزامات المستمرة على المرخص له، كما حددت اللائحة إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص، وتضمنت 4 فئات رئيسية لهذا النشاط. وحددت الأنشطة التي يمكن لكل فئة تقديمها تضمنت: فئة حجز وحدات الضيافة وفئة تنظيم الرحلات السياحية وفئة وكالة السياحة والسفر وفئة خدمات سفر وسياحة عام.

وجاءت لائحة تنظيم الإرشاد السياحي من 4 فصول اشتملت على ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة الإرشاد السياحي، والشروط والمتطلبات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مقدم الخدمة.

يذكر أن وزارة السياحة منحت المستثمرين في هذه القطاعات مهلة 90 يوما لمواءمة أوضاعهم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.

أبرز تعديلات لوائح الأنشطة السياحية الجديدة







دمج منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز وحدات الضيافة تحت لائحة موحدة بعنوان خدمات السفر والسياحة، وإدراج نشاط مقدم خدمات سفر وسياحة عام كنشاط جديد، إضافة إلى تحديث اشتراطات أنشطة الترخيص.



الإرشاد السياحي: تحديث اشتراطات أنشطة التراخيص السياحية وتطويرها، والتي تتكون من 3 فئات محددة (إرشاد سياحي متخصص، إرشاد موقع سياحي، إرشاد مسار سياحي).



تغيير مسمى مرفق الإيواء السياحي إلى مرفق الضيافة السياحي وزيادة أنواعه إلى 10 أنواع، وتحديث اشتراطات أنشطة تراخيصه.



إدارة مرافق الإيواء السياحي: إعداد لائحة مستقلة لهذا النشاط وتعديل المسمى إلى إدارة مرافق الضيافة السياحية، يتألف من 4 فئات، حيث تم تحديث اشتراطات أنشطة التراخيص المتعلقة وتطويرها والخبرة المطلوبة لممارسة هذا النشاط.



تمديد فترة المواءمة للمرخصين الحاليين إلى 25 مارس 2023 وفق اللوائح الجديدة.



10 لوائح جديدة لتطوير القطاع السياحي وحماية السائح

لوائح الأنشطة السياحية

1 - لائحة خدمات السفر والسياحة

ترتيب إصدار التأشيرات السياحية

تسويق الوجهات السياحية

تسويق وحجز رحلات الكروز في المملكة

2 - لائحة الاستشارات السياحية

تقديم المشورة والدراسات والتوصيات ونحوها، التي تكون مبنية على الخبرات العلمية

والعملية في الأنشطة السياحية

يمكن منحها للأفراد والشركات

ممارسة النشاط الكترونيا

3 - لائحة الإرشاد السياحي

ترخيص مئة مرشد موقع مثل (متحف، مزار سياحي)

ترخيص فئة مرشد متخصص مثل (هايكنج كهوف...)

ترخيص فئة مرشد مسار (المسارات المعتمدة التي تمر بمواقع سياحية)

4 - لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

نشاط يستهدف تصريح السكن الخاص (فيلا/ شقة/ مزرعة....)

تكون الوحدة المصرحة ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني

يمنح تصريح لمدة سنة

5 - لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

يمنح الترخيص بناء على الخبرة في تشغيل وإدارة مرافق الضيافة

تقديم آلية إدارة مرافق الضيافة

6 - لائحة الأنشطة التجريبية

مواكبة النمو والتطور السريع في قطاع السياحة بالمملكة

تمكين الوزارة من تجربة أي نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة، ويغلب عليه الطابع السياحي

يمنح تصريح موقت لتجربة النشاط

7 - لائحة مرفق الضيافة السياحي

تجديد أسهل وفوري

تمكين السياح من الحجز أو تعويضهم ونقلهم لمنشأة قريبة ومساوية للتصنيف

لوائح ضبط الجودة ومراقبة الخدمات

8 - لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

تكون للجنة أمانة عامة تحدد بقرار تبعيتها الإدارية

تتولى الخدمات الإدارية والفنية

9 - لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

ضمان توحيد الإجراءات والآليات في التفتيش

استقرار البيئة التشريعية

تطوير أساليب ووسائل التفتيش

لائحة تمكين وتفعيل القطاع السياحي

10 - لائحة تطوير الوجهات السياحية

تحديد الاستخدامات السياحية للوجهات السياحية في المملكة

تحديد المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة في الوجهات السياحية