مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

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ونوقشت خلال اللقاء مسودة مواد وأحكام اللائحة وشروط وإجراءات التراخيص العقارية ومدده وحالات انقضائه، وسجل وضوابط الوسطاء العقاريين والعقود والضمان والرقابة والتفتيش والضبط وآلية لجان النظر في المخالفات، إضافة لمناقشة كيفية عمل الممارسين والعاملين بالنشاط العقاري، واجتيازهم البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وضرورة اقتصار ممارسة أنشطة «إدارة المرافق وإدارة الأملاك والمزادات العقارية» على المنشآت المرخصة للنشاط.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التنفيذية لنظام الوساطة العقارية نوقشت في لقاء مفتوح نظمته غرفة تبوك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور سعيد القحطاني، وعدد من ملاك المكاتب والمهتمين والمهتمات بمجال الوساطة العقارية.ونوقشت خلال اللقاء مسودة مواد وأحكام اللائحة وشروط وإجراءات التراخيص العقارية ومدده وحالات انقضائه، وسجل وضوابط الوسطاء العقاريين والعقود والضمان والرقابة والتفتيش والضبط وآلية لجان النظر في المخالفات، إضافة لمناقشة كيفية عمل الممارسين والعاملين بالنشاط العقاري، واجتيازهم البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وضرورة اقتصار ممارسة أنشطة «إدارة المرافق وإدارة الأملاك والمزادات العقارية» على المنشآت المرخصة للنشاط.

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