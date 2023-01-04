التعريف ببرنامج رواد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رواد لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة لقاء نظمته غرفة أبها، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

وناقش المشاركون في ورشة العمل، أهداف البرنامج وكيفية الحصول على التمويل المخصص للمشروعات والخدمات المرتبطة بالبرنامج وشروطه، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن البرنامج ومميزاته.

وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة تسعى من خلال التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية إلى دعم رواد ورائدات الأعمال ومنها تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، وذلك للاستفادة من حزم الخدمات المالية المقدمة من البنك، وتمكينهم من ممارسة العمل الحر من خلال منصة برنامج «رواد «، مشيرا إلى أن البرنامج الذي دشنته الغرفة بالتعاون مع البنك يهدف إلى تمكين الراغبين من البدء في تأسيس أعمالهم الناشئة من خلال الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشاريع، إلى جانب الحصول على خبرات متعددة.