شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات أسعار الذهب فى البورصة العالمية بالربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الأسواق العالمية حركة سعر الذهب والتي تجاوزت 1835 دولار قبل قليل في المعاملات الفورية، وذلك مع إقبال في الطلب على الملاذات الآمنة مع عودة بعض المناطق بالصين للإغلاق مرة أخرى بسبب تفشى فيروس كورونا ، كما تسبب تطوير الهجوم الأوكرانى فى الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة الطلب على المعدن الثمين

وأكد هشام الليثى محلل أسواق الذهب والمعادن لدى Sam Precious Metals، أن سوق الذهب العالمى خلال 2023 مرتبط بصورة مباشرة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بمزيد من الرفع فى أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة صعود الفائدة وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على سعر أونصة الذهب التي تسجل مستويات تقترب من 1827 دولار قبل إغلاق الأسواق بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وأوضح هشام الليثى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن أقرب نقطة مقاومة للذهب عند 1830 دولار للأونصة عالمياً وفي حالة تجاوز هذه النقطة فإن الذهب سيستهدف نقطة 1870 دولار، مشيرا إلي أن تصريحات كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والتي قالت فيها إن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة من عام 2022، وأن الجميع سيشعر بالركود في الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2023 تدعم الذهب في الربع الأول من العام الجديد وسيكون فوق مستويات 1830 دولار.

وأوضح محلل أسواق الذهب، أن توقعات تباطؤ الاقتصاد الصيني هذا العام بسبب عودة الإغلاق لبعض المناطق نتيجة تفشي فيروس كورونا سيكون آثاره مباشرة على الذهب والذى يكسب مزيد من الثقة لدى المستثمرين، لأن المعدن الثمين هو الرابح الأكبر من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال "الليثي"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار قد يضغطان على الذهب لبعض الوقت هذا العام ، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط موجات التضخم المرتفعة والتي تستمر حتى النصف الثاني من 2023 وهذا ما يعطي مزيد من الدعم للذهب في الربع الأول من 2023

واختتم هشام الليثي، أن الذهب يترقب هذا الأسبوع الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً الأربعاء ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تقرير التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي وفي حالة أن جاءت الوظائف إيجابية فان الذهب قد يشهد بعض الانخفاض، وفي حالة ضعف التوظيف فإن الذهب قد يتلقى مزيد من الدعم وحدوث ارتفاع فيه ليستهدف 1850 دولار على المدى المتوسط.