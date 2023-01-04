شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-1-2023.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، والعبوات الطبية، وسبيد ميديكال، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 8.34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.34%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 20.02% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 18298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1284 نقطة.





وضمت الأسهم المرتفعة: وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة: - العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.436 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.16%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.323 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.38%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.492 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.279 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة: - الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.596 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- سماد مصر (إيجيفرت) بسعر إغلاق 17.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.71%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.98%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.86%.