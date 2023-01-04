شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، والعبوات الطبية، وسبيد ميديكال، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 8.34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.34%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 20.02% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 18298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

بنك التعمير والإسكان

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 52.3 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات مستشفى كليوباترا، العربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 17.5 ألف سهم، 171.3 ألف سهم، 138 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 111.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 719 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.31%، والثانية 491.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.83%.

رمكو

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة فى وجود ملاحظات وأخطاء جوهرية بالقوائم المالية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تؤثر على سلامة عرض الأرصدة الدائنة والأرصدة المدينة ذات علاقة (شركة ايوبكو) بالقوائم المالية، مما يتطلب إعادة تبويب تلك الأرصدة، وإعادة عرض القوائم المالية على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، وسيتم الإعلان عن القوائم المالية للشركة بعد تصويبها.