شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: بدء تداول شهادات الكربون فى مصر خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية، بهدف مساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشروعات مباشرة، وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية، وإنشاء سوق منظم يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.

وكشف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أنه سيتم الترويج لسوق الكربون كمنصة لتداول شهادات الكربون من الدول الأفريقية وتسجيل الشهادات في السوق عام 2023، على أن يتم بدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات عام 2024.

قال رامي الدكاني، إن بورصة الكربون تهدف إلى أولًا الترويج لأسواق الكربون الطواعية محليًا وإقليميًا، ثانيًا تشجيع الحد من الانبعاثات المحلية من الغازات الدفيئة عن طريق الموافقة على إصدار أرصدة الكربون، ثالثًا رفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ بين القطاعين العام والخاص، رابعًا إعداد المستفيدين لاتفاقيات خفض الانبعاثات المحتملة، خامسًا استهداف نسبة من سوق الإصدار في القارة الأفريقية إلى أن يتم البدء في إصدار شهادات مصرية عن طريق شركة ليبرا كاربون، سادسًا تحفيز المشاركين على دمج مبادئ ESG في استراتيجياتهم الاستثمارية.