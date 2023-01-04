شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفع بنسبة 22.2% وحقق أعلى عائد سنوى خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 22.2% خلال عام 2022، لتحقق أعلى عائد سنوي خلال السنوات الست السابقة، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 10.18% خلال عام 2021، وانخفض بنسبة 22.3% خلال عام 2020، وصعد بنسبة 7% خلال عام 2019، وانخفض بنسبة 13.21% خلال عام 2018، وزاد بنسبة 21.66% خلال عام 2017.

أضاف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة صعد بنسبة 69%، في نهاية عام 2022 مقارنةً بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو عام 2022، مقارنةً بهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2022 وحتى 5 يوليو من العام نفسه.

وتابع أن أغلب مؤشرات البورصة، ارتفعت بنهاية عام 2022، بالرغم من التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة في النصف الثاني مع إعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات والقرارات أبرزها خطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، وتعيين قيادات جديدة لسوق المال والبنك المركزي، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتضمنه من تطبيق إصلاحات هيكلية أبرزها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

وأكمل أن أغلب المؤشرات الرئيسية حققت أداءً إيجابيًا بنهاية العام، إذ ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 24.57% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 27.31% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 27.26% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 27.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 12.42% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 12.56% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.