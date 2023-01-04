شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الثلاثاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 85.00 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 79.33 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 89.73دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.

وأعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وكشفت الإحصائية أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7.606 مليار دولار"، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و735 ألفا و151 برميلا.

أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73,644 دولارا.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 1.7%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سجل الخام الأميركي 0.9%.