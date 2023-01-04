شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تحرر 180 محضرا فى ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت الاداره العامه لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية دعم عمليات برئاسة محمد شاهين مدير عام الإدارة 180 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال شهر ديسمبر 2022 بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وتشكلت لجان الضبط من حسن الأدهم مدير إدارة المعلومات وإبراهيم الجندى مديرا دارة مكافحة غرب بورسعيد ومحمد الرازقى مدير إدارة التنسيق والمتابعة وسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة نويبع وهيثم الأطرش مدير إدارة مكافحة دمياط ومحمد عباس مدير إدارة مكافحة السخنة ومحمود شعبان بمكافحة السخنة .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن إكسسوار محمول وأدوات منزلية وأدوات صحية ورولمان بلى ومستلزمات انتاج ومواسير نحاس وأجزاء أجهزة إضاءة وعدد يدوية .

وبلغت قيمة المضبوطات 293 مليون و57 ألف و297 جنيهاً .

وبلغ إجمالي المتحصلات 63 مليون و371 ألف و914 جنيهاً.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.