شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: سوق المال المصرى الأكثر جاذبية عربيًا من حيث مضاعفات الربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصري يتميز بتنافسية مرتفعة وإمكانيات كبيرة للصعود خلال الفترة المقبلة، إذ يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم على الكوبون مرتفع، علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة، إذ يبلغ معدل الدوران 152% في عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي.

وأوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن القيمة الحالية لمضاعف الربحية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي 6.9 مقابل متوسط تاريخي لمضاعف الربحية خلال آخر 5 سنوات بلغ 8.8، وهي نسبة مضاعفة ربحية مميزة مقارنة بسوق دبي المالي وبلغت 8.8 قيمة حالية لمضاعف الربحية، ومعدل ربحية ببورصة قطر 12، وأبو ظبي 18.5، والكويت 20.9 مضاعف ربحية، والسعودية 15.9 مضاعف ربحية حالية.

أما بالنسبة للعائد على الكوبون خلال عام 2022، قال "الدكاني"، إن العائد على الكوبون في مصر وقطر الأعلى عربيًا بنسبة 4.2%، يليهما السعودية بنسبة 3.3%، ثم دبي بنسبة 3.2%، ثم الكويت بنسبة 2.5%، وأخيرًا أبو ظبي بنسبة 2%.

أشار رئيس البورصة، إلى أن البورصة المصرية توفر قدرًا من الحماية ضد صدمات أسعار السلع، ففي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار خام برنت، اتخذ المؤشر الرئيسي مسارًا تصاعديًا، كما تظهر نتائج تحليل الارتباط أن مؤشر MSCI لمصر أقل ارتباطًا بتغيرات أسعار السلع عامة، وبخاصة النفط من أسواق عديدة، مما يعطيها ميزة مقارنةً بهذه الأسواق كوسيلة للتحوط من تقلبات أسعار السلع.